Milano 11:38
43.149 +0,04%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 11:37
9.673 -0,19%
Francoforte 11:37
23.760 +0,14%

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: positiva la giornata per Deutsche Boerse
Seduta positiva per la società che gestisce la borsa di Francoforte, che avanza bene del 3,70%.
