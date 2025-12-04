Francoforte: andamento rialzista per SAP

(Teleborsa) - Avanza la compagnia software tedesca
, che guadagna bene, con una variazione del 2,06%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che SAP
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,96%, rispetto a +0,63% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
Lo scenario tecnico della società tech
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 208,7 Euro con area di resistenza individuata a quota 212,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 206,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)