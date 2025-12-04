Milano 12:59
43.463 +0,19%
Nasdaq 3-dic
25.607 0,00%
Dow Jones 3-dic
47.883 +0,86%
Londra 12:59
9.715 +0,23%
Francoforte 12:59
23.875 +0,76%

Francoforte: andamento rialzista per SAP

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento rialzista per SAP
(Teleborsa) - Avanza la compagnia software tedesca, che guadagna bene, con una variazione del 2,06%.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che SAP mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,96%, rispetto a +0,63% dell'indice della Borsa di Francoforte).


Lo scenario tecnico della società tech mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 208,7 Euro con area di resistenza individuata a quota 212,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 206,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```