Milano 17:35
43.702 +0,54%
Nasdaq 19:26
25.591 -0,72%
Dow Jones 19:26
48.686 +1,31%
Londra 17:35
9.703 +0,49%
Francoforte 17:35
24.295 +0,68%

New York: balza in avanti 3M

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta positiva per il colosso industriale, che avanza bene del 2,01%.

Lo scenario su base settimanale di 3M rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico del gigante della manifattura suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 167 USD con tetto rappresentato dall'area 170,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 164,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
