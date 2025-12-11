New York: balza in avanti 3M

(Teleborsa) - Seduta positiva per il colosso industriale
, che avanza bene del 2,01%.
Lo scenario su base settimanale di 3M
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico del gigante della manifattura
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 167 USD con tetto rappresentato dall'area 170,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 164,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)