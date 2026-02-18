Milano
17:35
46.361
+1,30%
Nasdaq
18:13
25.011
+1,25%
Dow Jones
18:13
49.834
+0,61%
Londra
17:35
10.686
+1,23%
Francoforte
17:35
25.278
+1,12%
Mercoledì 18 Febbraio 2026, ore 18.29
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: rosso per 3M
New York: rosso per 3M
Migliori e peggiori
,
In breve
18 febbraio 2026 - 16.10
Retrocede il
colosso industriale
, con un ribasso del 2,39%.
Condividi
Leggi anche
Crolla a New York 3M
A New York corre 3M
New York: andamento negativo per 3M
New York: movimento negativo per 3M
Titoli e Indici
3M Company
-2,17%
Altre notizie
New York: andamento negativo per 3M
New York: allunga il passo 3M
New York: brillante l'andamento di 3M
New York: calo per 3M
New York: performance negativa per 3M
New York: exploit di 3M
Guide
Inflazione e potere d'acquisto: cosa sono e quale impatto hanno
Qualche centesimo in più sul caffè, un euro in più sul detersivo, dieci euro che rendono la bolletta più pesante. Sembrano piccoli aumenti, ma sommati pesano sulle finanze personali e familiari.
leggi tutto