Milano 16:54
43.113 +0,97%
Nasdaq 16:54
25.173 +0,62%
Dow Jones 16:54
47.352 +0,51%
Londra 16:54
9.691 +0,84%
Francoforte 16:54
23.678 +0,91%

New York: seduta molto difficile per Workday

A picco il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, che presenta un pessimo -7,83%.
