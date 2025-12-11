Milano 17:35
43.702 +0,54%
Nasdaq 19:28
25.597 -0,70%
Dow Jones 19:28
48.670 +1,27%
Londra 17:35
9.703 +0,49%
Francoforte 17:35
24.295 +0,68%

New York: Trade Desk in forte calo

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - A picco la società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie, che presenta un pessimo -5,39%.

La tendenza ad una settimana di Trade Desk è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Trade Desk mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 36,51 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 38,09. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 35,92.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
