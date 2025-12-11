New York: Trade Desk in forte calo

(Teleborsa) - A picco la società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie
, che presenta un pessimo -5,39%.
La tendenza ad una settimana di Trade Desk
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Trade Desk
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 36,51 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 38,09. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 35,92.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)