BackSpin pubblica documento OPA su Spindox: adesioni dal 15 dicembre al 16 gennaio

(Teleborsa) -, società controllata da, ha comunicato l’avvenuta pubblicazione del documento di offerta relativo all’promossa sulle azioni di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT, dopo l’approvazione da parte della Consob avvenuta l’11 dicembre 2025. L’OPA riguarda le azioni Spindox ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan ed è promossa ai sensi degli articoli 102 e 106 del TUF, in applicazione dello statuto della società.Ilall’offerta avrà inizio il 15 dicembre 2025 e si concluderà il 16 gennaio 2026, estremi inclusi. L’offerta ha a oggetto fino a 1.144.146 azioni Spindox, rappresentative di circa il 19,07% del capitale sociale, ed è rivolta indistintamente a tutti i titolari delle azioni oggetto dell’OPA.Il corrispettivo riconosciuto agli aderenti è pari a, cum dividend, e sarà pagato il 23 gennaio 2026, quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione. Il prezzo incorpora un premio rispetto ai principali prezzi medi di riferimento precedenti alla data di annuncio dell’operazione.L’operazione rientra nelladi Progressio SGR, che punta ad accompagnare Spindox in una nuova fase di sviluppo, con l’obiettivo di acquisire l’intero capitale sociale e procedere alda Euronext Growth Milan, garantendo maggiore flessibilità gestionale e supportando ulteriori opportunità di crescita.