OPA Next RE, adesioni ferme al 35,87%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da CPI Property Group su di NEXT RE SIIQ , società immobiliare quotata su Euronext Milan, risulta che oggi 24 aprile 2026 sono state presentate 0 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 1.583.184, pari al 35,87070% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.



L'OPA è iniziata il 20 aprile e terminerà il 15 maggio 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie NEXT RE SIIQ acquistate sul mercato nei giorni 14 e 15 maggio 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.

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