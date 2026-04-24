CIR, pubblicato documento di offerta per OPA parziale su azioni proprie

(Teleborsa) - CIR , holding di partecipazioni quotata su Euronext Milan, ha pubblicato il documento di offerta relativo all'OPA volontaria parziale su massime 50 milioni di azioni proprie, pari al 5,46% del capitale sociale, dopo l'approvazione di Consob del 22 aprile 2026.



Il periodo di adesione è aperto dalle ore 8.30 del 27 aprile alle ore 17.30 del 18 maggio 2026, con pagamento il 25 maggio. Il corrispettivo è di 0,68 euro per azione, per un esborso complessivo massimo di 34 milioni in caso di piena adesione.



In caso di adesioni superiori alle azioni oggetto dell'offerta, si applicherà il metodo del pro-rata. Gli intermediari incaricati sono Equita SIM, Banca MPS e BNP Paribas Succursale Italia.

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