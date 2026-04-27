OPA Digital Value, adesioni salgono allo 0,22%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa da OEP Capital Advisors su Digital Value , risulta che oggi 27 aprile 2026 sono state presentate 5.360 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 6.900, pari al 0,22227% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.



L'OPA è iniziata il 24 aprile e terminerà il 15 maggio 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Digital Value acquistate sul mercato nei giorni 14 e 15 maggio 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.

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