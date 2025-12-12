Milano 17:35
43.514 -0,43%
Nasdaq 22:00
25.197 -1,91%
Dow Jones 22:01
48.458 -0,51%
Londra 17:35
9.649 -0,56%
Francoforte 17:35
24.186 -0,45%

Borsa: A picco il Nasdaq-100, in forte calo dell'1,91%

Il Nasdaq-100 chiude a 25.196,73 punti

In breve, Finanza
Giornata da dimenticare per l'indice dei titoli tecnologici USA, che riporta un -1,91% e termina gli scambi a 25.196,73 punti.
