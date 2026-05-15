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Borsa: A picco il Nasdaq-100, in forte calo dell'1,54%
Il Nasdaq-100 chiude a 29.125,2 punti
In breve
,
Finanza
15 maggio 2026 - 22.03
Giornata da dimenticare per l'indice dei titoli tecnologici USA, che riporta un -1,54% e termina gli scambi a 29.125,2 punti.
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