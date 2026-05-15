Milano 17:35
49.116 -1,87%
Nasdaq 22:00
29.125 -1,54%
Dow Jones 22:04
49.526 -1,07%
Londra 17:35
10.195 -1,71%
Francoforte 17:35
23.951 -2,07%

Borsa: A picco il Nasdaq-100, in forte calo dell'1,54%

Il Nasdaq-100 chiude a 29.125,2 punti

In breve, Finanza
Borsa: A picco il Nasdaq-100, in forte calo dell'1,54%
Giornata da dimenticare per l'indice dei titoli tecnologici USA, che riporta un -1,54% e termina gli scambi a 29.125,2 punti.
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