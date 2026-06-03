Milano 17:35
50.038 -1,07%
Nasdaq 22:00
30.571 -0,29%
Dow Jones 22:00
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Londra 17:35
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Francoforte 17:37
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Borsa: Il Nasdaq-100 in flessione dello 0,46% alle 19:30

Il Nasdaq-100 tratta a 30.520,48 punti

In breve, Finanza
Borsa: Il Nasdaq-100 in flessione dello 0,46% alle 19:30
L'indice del listino high-tech USA riporta un contenuto ribasso dello 0,46% alle 19:30 e continua le contrattazioni a 30.520,48 punti.
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