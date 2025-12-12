Milano 10:15
Borsa: Senza forza Madrid, in progresso dello 0,44%

Ibex 35 avvia la seduta a 16.956,7 Euro

Allunga timidamente il passo indice azionario della Borsa di Madrid, in rialzo dello 0,44%, dopo aver aperto a 16.956,7 Euro.
