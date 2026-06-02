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Borsa: Senza forza Madrid, in progresso dello 0,62%
Ibex 35 avvia la seduta a 18.298,4 Euro
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02 giugno 2026 - 09.18
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Allunga timidamente il passo indice azionario della Borsa di Madrid, in rialzo dello 0,62%, dopo aver aperto a 18.298,4 Euro.
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