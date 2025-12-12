eVISO, per il 2026 pipeline contratti fornitura di elettricità e gas canale reseller ammonta a 1.214 GWh

eVISO

(Teleborsa) -ha comunicato che per l’, lain corso verso il canalereseller ammonta a, per un plafond di( Valore potenziale stimato di fatturato calcolato sulla base del PUN medio e degli oneri di rete registrati nel primo quadrimestre luglio – ottobre 2025).In particolare,. Quest’ultimo evidenzia una crescita particolarmente rilevante: la pipeline del canale gas è superiore di oltre 38 volte rispetto ai 5 GWh erogati nel canale reseller nel periodo luglio 2024 – giugno 2025.abbinati a eVISO nel mese di dicembre 2025 ammontano a 829 GWh, come comunicato dal SII. Iabbinati a eVISO nel mese di dicembre 2025, come comunicato dal SII, hanno superato la soglia dei 1500 GWh totali.“I risultati di dicembre 2025 confermano che la strategia di crescita sul canale Reseller è solida. Oggi possiamo contare su una pipeline annuale GAS pari a 191 GWh, un risultato materiale quando paragonato ai 5 GWh consegnati nell’intero esercizio precedente. I numeri dimostrano la solidità del nostro modello di business a piattaforma e la capacità di eVISO di attrarre, integrare e far crescere partner su tutto il territorio italiano, posizionandoci come partner tecnologico di riferimento in un mercato complesso e in rapida evoluzione", ha commentato l'i.