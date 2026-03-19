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Gas, indice IGI sale a 55,54 euro/Mwh

Economia
Gas, indice IGI sale a 55,54 euro/Mwh
(Teleborsa) - Il valore dell’indice IGI (Italian Gas Index) per il 19 marzo è pari a 55,54 €/MWh, in decisa salita rispetto al 18 marzo attestatosi a 53,32 €/MWh.

L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.
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