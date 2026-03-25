eVISO, Gross Margin record a 10,7 milioni nel semestre luglio-dicembre 2025

(Teleborsa) - eVISO , società tecnologica quotata su Euronext Growth Milan che opera nel settore dell'energia elettrica, del gas e della frutta tramite una piattaforma proprietaria di intelligenza artificiale, ha approvato la relazione semestrale al 31 dicembre 2025 con un Gross Margin a 10,7 milioni di euro – il dato più alto in assoluto tra tutti i semestri precedenti – in crescita dell'1% rispetto allo stesso periodo del 2024.



I ricavi si attestano a 155,4 milioni (-8% rispetto ai 169,7 milioni del semestre luglio-dicembre 2024), una flessione interamente riconducibile al calo del prezzo medio dell'energia del 13% (da 118 a 103 €/MWh), mentre i volumi complessivi crescono dell'1%. L'EBITDA si attesta a 5,9 milioni (-10% anno su anno ma +46% rispetto al semestre precedente di gennaio-giugno 2025), riflettendo l'aumento dei costi commerciali per sostenere la crescita. Il risultato netto è pari a 3 milioni. La posizione finanziaria netta resta positiva a 9,5 milioni.



Le dinamiche operative del semestre evidenziano due tendenze distinte. Il canale diretto cresce con forza: i volumi di elettricità aumentano del 27% e il segmento gas quasi raddoppia (+97% nei volumi erogati), con il Gross Margin del gas diretto in crescita del 156%. Il canale reseller elettricità segna invece una contrazione deliberata del 15% nei volumi, frutto di una scelta strategica per migliorare la qualità della rete. A partire da novembre la ripresa è già in atto: a febbraio 2026 i volumi annui di elettricità nel canale reseller raggiungono 902 GWh, un nuovo record.



Lucia Fracassi, Amministratrice Delegata di eVISO, ha commentato: "La crescita del Gross Margin a 10,7 milioni di euro, superiore a tutti i semestri precedenti, conferma l'efficacia degli investimenti intrapresi nello sviluppo della rete commerciale diretta e del rafforzamento del canale reseller. Il dato riflette la capacità della piattaforma eVISO di trasformare la crescita dei volumi in creazione di valore, aumentando progressivamente l'efficacia operativa e la qualità di esecuzione."



Nei primi mesi del 2026 i volumi di elettricità abbinati raggiungono 1.409 GWh e il gas supera 236 GWh, confermando la traiettoria di crescita attesa per il secondo semestre dell'esercizio.

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