Francoforte: scambi in positivo per Auto1

Francoforte: scambi in positivo per Auto1
(Teleborsa) - Rialzo marcato per Auto1, che tratta in utile del 3,15% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Auto1 rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di Auto1 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 27,1 Euro e primo supporto individuato a 26,44. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 27,76.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
