Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 12/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 dicembre
Contenuto ribasso per l'Eurostoxx 50, che archivia la sessione in flessione dello 0,58%.
Le implicazioni di medio periodo dell'Eurostoxx 50 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 5.747 con primo supporto visto a 5.701. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 5.682.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)