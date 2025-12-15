Milano 17:35
Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Media

Performance positiva per l'indice del settore Media europeo, che continua la giornata in aumento dell'1,41% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
