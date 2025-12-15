Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:09
25.139 -0,23%
Dow Jones 20:09
48.370 -0,18%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Londra: andamento rialzista per Whitbread

Migliori e peggiori
Londra: andamento rialzista per Whitbread
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società che gestisce alberghi e ristoranti, in guadagno del 2,17% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Whitbread è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 23,59 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 24,24. Il peggioramento di Whitbread è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 23,17.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```