New York: andamento rialzista per Bristol Myers Squibb

azienda biofarmaceutica

S&P-500

Bristol Myers Squibb

Bristol Myers Squibb

(Teleborsa) - Balza in avanti l', che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,26%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 54,55 USD, mentre il primo supporto è stimato a 53,35. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 55,74.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)