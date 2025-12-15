Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:13
25.129 -0,27%
Dow Jones 20:13
48.361 -0,20%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

New York: andamento rialzista per Bristol Myers Squibb

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda biofarmaceutica, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,26%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Bristol Myers Squibb rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Bristol Myers Squibb è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 54,55 USD, mentre il primo supporto è stimato a 53,35. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 55,74.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
