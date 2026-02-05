Eventi e scadenze del 5 febbraio 2026

(Teleborsa) -
Giovedì 05/02/2026 Appuntamenti
: 50ª edizione di Hospitality - Il Salone dell’Accoglienza
- Riva del Garda - Organizzata da Riva del Garda Fierecongressi, Hospitality è la fiera internazionale, leader in Italia, dedicata agli operatori dell’Ho.Re.Ca.. Con una superficie espositiva di oltre 45.000mq, con un vasto programma formativo e un'ampia platea di aziende e professionisti nelle aree Contract&Wellness, Renovation&Tech, Food&Equipment e Beverage e nelle aree speciali Solobirra, RPM-Riva Pianeta Mixology e Spazio Vignaiolo. Ampia la proposta open-air nel padiglione Outdoor Boom e spazio ai concept esperienziali di design e progettazione inclusiva (da lunedì 02/02/2026 a giovedì 05/02/2026) Fieragricola 2026
- Verona - Appuntamento biennale della 117ª edizione della principale fiera internazionale dell'agricoltura in Italia, organizzata da Veronafiere. Focus su innovazione (Full Innovation), sostenibilità, agro-ecologia, economia circolare, meccanica agricola, zootecnia, energie rinnovabili e digital farming (da mercoledì 04/02/2026 a sabato 07/02/2026) "La forza dei valori" - Conferenza nazionale della dirigenza INPS
- Sala Calipari - Polo Ballarin, Roma - Evento dedicato a un confronto sui principi che guidano l'azione dell'INPS: responsabilità sociale, integrità, equità, centralità della persona e innovazione. Interverranno, tra gli altri, Gabriele Fava (Presidente INPS), Valeria Vittimberga (Direttore generale INPS), Roberto Ghiselli (Presidente CIV INPS), Giuseppe Busia (Presidente ANAC), il ministro Marina Calderone, il Sottosegretario di Stato Alessio Butti e Antonio BBuonfiglio (Direttore generale ENASARCO) (da mercoledì 04/02/2026 a giovedì 05/02/2026) Attività istituzionali - Presidente della Repubblica alla cena per i Capi di Stato
- Fabbrica del Vapore, Milano - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà alla cena per i Capi di Stato offerta dal Presidente del Comitato Olimpico Internazionale Discover Italy Conference 2026
- Parigi - L’evento, organizzato da Banca Akros, mette in dialogo aziende italiane quotate e investitori internazionali, offrendo un’occasione per presentare i risultati dei primi nove mesi del 2025 e discutere strategie e prospettive future. Si tratta di un momento chiave per valorizzare l'eccellenza imprenditoriale italiana a livello internazionale Consiglio dell'Unione europea
- Lefkosia - Riunione informale dei ministri dell'ambiente (da giovedì 05/02/2026 a venerdì 06/02/2026)
09:00 - Parlamento Europeo - ECON committee meeting
- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo
12:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica al Villaggio Olimpico
- Milano - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, visiterà il Villaggio Olimpico
13:00 - BOE
- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali
14:15 - BCE
- Termine della Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi
14:45 - BCE
- Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde
15:30 - Attività di Governo - Giorgia Meloni incontra José Antonio Kast
- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra a Palazzo Chigi il Presidente eletto della Repubblica del Cile, José Antonio Kast
17:00 - Angelini Pharma - "Dialogo sulla salute mentale"
- Casa Angelini, Roma - All'evento di Angelini Pharma, che sarà occasione per dialogare sui temi del disagio mentale tra i giovani e per fare il punto sulle possibili strategie per la prevenzione, interverranno, tra gli altri, Orazio Schillaci, Ministro della Salute e Sergio Marullo di Condojanni, CEO Angelini Pharma Aziende
: Amazon
- Risultati di periodo Arcelormittal
- Risultati di periodo Banco BPM
- CDA: Approvazione dei risultati economici e patrimoniali al 31 dicembre 2025 e proposta di destinazione del risultato di esercizio Bristol Myers Squibb
- Risultati di periodo Credem
- CDA: Approvazione dei risultati preliminari individuali e consolidati al 31.12.2025 Enel
- CDA: Dati preconsuntivi consolidati relativi alle'esercizio 2025 Estee Lauder
- Risultati di periodo Fineco
- CDA: Preconsuntivo Bilancio GENERALFINANCE
- CDA: Preconsuntivo Bilancio Kruso Kapital
- CDA: Preconsuntivo Bilancio L'OREAL
- Risultati di periodo Piquadro
- CDA: Informativa relativa ai dati di fatturato e alla posizione finanziaria netta del Gruppo Piquadro al 31 dicembre 2025 Ralph Lauren
- Risultati di periodo Seco
- Appuntamento: Pubblicazione dei Ricavi e del Gross margin % consolidati al 31 dicembre 2025 (Dati di contabilità gestionale non soggetti a procedure di revisione) Shell
- Risultati di periodo VeriSign
- Risultati di periodo Viasat
