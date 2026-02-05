Eventi e scadenze del 5 febbraio 2026

Giovedì 05/02/2026

(Teleborsa) -- Riva del Garda - Organizzata da Riva del Garda Fierecongressi, Hospitality è la fiera internazionale, leader in Italia, dedicata agli operatori dell’Ho.Re.Ca.. Con una superficie espositiva di oltre 45.000mq, con un vasto programma formativo e un'ampia platea di aziende e professionisti nelle aree Contract&Wellness, Renovation&Tech, Food&Equipment e Beverage e nelle aree speciali Solobirra, RPM-Riva Pianeta Mixology e Spazio Vignaiolo. Ampia la proposta open-air nel padiglione Outdoor Boom e spazio ai concept esperienziali di design e progettazione inclusiva- Verona - Appuntamento biennale della 117ª edizione della principale fiera internazionale dell'agricoltura in Italia, organizzata da Veronafiere. Focus su innovazione (Full Innovation), sostenibilità, agro-ecologia, economia circolare, meccanica agricola, zootecnia, energie rinnovabili e digital farming- Sala Calipari - Polo Ballarin, Roma - Evento dedicato a un confronto sui principi che guidano l'azione dell'INPS: responsabilità sociale, integrità, equità, centralità della persona e innovazione. Interverranno, tra gli altri, Gabriele Fava (Presidente INPS), Valeria Vittimberga (Direttore generale INPS), Roberto Ghiselli (Presidente CIV INPS), Giuseppe Busia (Presidente ANAC), il ministro Marina Calderone, il Sottosegretario di Stato Alessio Butti e Antonio BBuonfiglio (Direttore generale ENASARCO)- Fabbrica del Vapore, Milano - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà alla cena per i Capi di Stato offerta dal Presidente del Comitato Olimpico Internazionale- Parigi - L’evento, organizzato da Banca Akros, mette in dialogo aziende italiane quotate e investitori internazionali, offrendo un’occasione per presentare i risultati dei primi nove mesi del 2025 e discutere strategie e prospettive future. Si tratta di un momento chiave per valorizzare l'eccellenza imprenditoriale italiana a livello internazionale- Lefkosia - Riunione informale dei ministri dell'ambiente09:00 -- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo12:00 -- Milano - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, visiterà il Villaggio Olimpico13:00 -- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali13:00 -- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali14:15 -- Termine della Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi14:45 -- Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde15:30 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra a Palazzo Chigi il Presidente eletto della Repubblica del Cile, José Antonio Kast17:00 -- Casa Angelini, Roma - All'evento di Angelini Pharma, che sarà occasione per dialogare sui temi del disagio mentale tra i giovani e per fare il punto sulle possibili strategie per la prevenzione, interverranno, tra gli altri, Orazio Schillaci, Ministro della Salute e Sergio Marullo di Condojanni, CEO Angelini Pharma- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione dei risultati economici e patrimoniali al 31 dicembre 2025 e proposta di destinazione del risultato di esercizio- Risultati di periodo- CDA: Approvazione dei risultati preliminari individuali e consolidati al 31.12.2025- CDA: Dati preconsuntivi consolidati relativi alle'esercizio 2025- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo Bilancio- CDA: Preconsuntivo Bilancio- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Informativa relativa ai dati di fatturato e alla posizione finanziaria netta del Gruppo Piquadro al 31 dicembre 2025- Risultati di periodo- Appuntamento: Pubblicazione dei Ricavi e del Gross margin % consolidati al 31 dicembre 2025 (Dati di contabilità gestionale non soggetti a procedure di revisione)- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo