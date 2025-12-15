Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:18
25.117 -0,32%
Dow Jones 20:18
48.346 -0,23%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

PALLADIUM del 14/12/2025

Finanza
PALLADIUM del 14/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 14 dicembre

Frazionale ribasso per il metallo prezioso, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,30%.

Lo status tecnico del palladio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1.527,8, mentre il primo supporto è stimato a 1.474,3. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1.581,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
