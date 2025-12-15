PALLADIUM del 14/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 14 dicembre
Frazionale ribasso per il metallo prezioso, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,30%.
Lo status tecnico del palladio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1.527,8, mentre il primo supporto è stimato a 1.474,3. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1.581,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)