Parigi: balza in avanti Publicis Groupe

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il colosso della pubblicità francese
, in guadagno del 2,33% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Publicis Groupe
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big dell'advertising
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Publicis Groupe
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 90,21 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 88,43. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 91,99.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)