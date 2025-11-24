Milano 13:41
42.262 -0,94%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:41
9.561 +0,22%
Francoforte 13:41
23.220 +0,55%

Parigi: nuovo spunto rialzista per Capgemini

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: nuovo spunto rialzista per Capgemini
Balza in avanti la società attiva nella fornitura di servizi IT, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,17%.
Condividi
```