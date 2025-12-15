Milano 17:35
Pesante sul mercato di New York FMC Corporation

(Teleborsa) - Ribasso per la società statunitense di scienze agrarie, che passa di mano in perdita del 4,13%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di FMC Corporation più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo di FMC Corporation ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 13,83 USD. Supporto a 13,04. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 14,62.

