New York: performance negativa per Insulet Corporation

(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda che produce dispositivi medici innovativi
, che presenta una flessione del 3,64%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Insulet Corporation
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le tendenza di medio periodo di Insulet Corporation
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 312,3 USD. Supporto stimato a 300,3. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 324,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)