Milano 17:35
43.357 +0,32%
Nasdaq 18:47
25.349 +0,44%
Dow Jones 18:47
47.665 +0,50%
Londra 17:35
9.721 +0,27%
Francoforte 17:35
23.837 +0,29%

New York: balza in avanti FMC Corporation

Punta con decisione al rialzo la performance della società statunitense di scienze agrarie, con una variazione percentuale del 3,76%.
