Analisi Tecnica: indice DAX del 15/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 15/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 15 dicembre

La giornata del 15 dicembre chiude piatta per il principale indice di Francoforte, che riporta un +0,18%.

Tecnicamente, il DAX è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 24.306,3, mentre il supporto più immediato si intravede a 24.141,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 24.470,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
