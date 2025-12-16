Analisi Tecnica: indice DAX del 15/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 15 dicembre
La giornata del 15 dicembre chiude piatta per il principale indice di Francoforte, che riporta un +0,18%.
Tecnicamente, il DAX è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 24.306,3, mentre il supporto più immediato si intravede a 24.141,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 24.470,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)