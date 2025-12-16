Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 15/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 15 dicembre

Chiusura in rosso per il Light Sweet Crude Oil, che termina la seduta segnando un calo dell'1,44%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 55,92. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 58,2. Il peggioramento del greggio WTI è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 55,16.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)