Milano 14:05
44.237 +0,27%
Nasdaq 15-dic
25.067 0,00%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 14:05
9.702 -0,50%
Francoforte 14:05
24.143 -0,36%

Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 15/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 15/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 15 dicembre

Chiusura in rosso per il Light Sweet Crude Oil, che termina la seduta segnando un calo dell'1,44%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 55,92. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 58,2. Il peggioramento del greggio WTI è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 55,16.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```