Milano 15-dic
44.117 +1,39%
Nasdaq 15-dic
25.067 -0,51%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 15-dic
9.751 +1,06%
Francoforte 15-dic
24.230 0,00%

L'Indice della Borsa di Shanghai continua gli scambi a 3.820,85 punti

Borsa: Calo per Shanghai, in perdita dell'1,22% alle 04:48
Sottotono Shanghai che passa di mano con un ribasso dell'1,22% alle 04:48 e si muove in territorio negativo a 3.820,85 punti.
