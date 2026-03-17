Milano
16-mar
44.348
0,00%
Nasdaq
16-mar
24.655
+1,13%
Dow Jones
16-mar
46.946
+0,83%
Londra
16-mar
10.318
0,00%
Francoforte
16-mar
23.564
0,00%
Martedì 17 Marzo 2026, ore 06.06
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Non si allontana dalla parità Shanghai (-0,04% alle 04:48)
Borsa: Non si allontana dalla parità Shanghai (-0,04% alle 04:48)
L'Indice della Borsa di Shanghai si muove sulla parità a 4.083,03 punti
In breve
,
Finanza
17 marzo 2026 - 04.48
Shanghai mostra un -0,04% alle 04:48 e continua gli scambi a 4.083,03 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Shanghai (+0,14%)
Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (-0,05% alle 10:30)
Borsa: Non si allontana dalla parità Tokyo (-0,2% alle 07:20)
Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (-0,08% alle 04:48)
Altre notizie
Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (-0,07% alle 04:48)
Borsa: Non si allontana dalla parità il Dow Jones (+0,04% alle 19:30)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Shanghai (-0,17% alle 04:48)
Borsa: Non si allontana dalla parità il Nasdaq-100 (+0,17% alle 19:30)
Borsa: Non si allontana dalla parità il Nasdaq-100 (-0,14% alle 19:30)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Shanghai (0% alle 04:48)
Guide
Euro digitale: cos’è, come funziona, rischi e quando arriva
Da qualche tempo si sente spesso parlare di euro digitale e oggi questo progetto sembra aver assunto un tono diverso rispetto a due anni fa.
leggi tutto