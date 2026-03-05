Milano
Giovedì 5 Marzo 2026, ore 09.51
Borsa: Discesa moderata per Shanghai, in ribasso dello 0,34%
L'Indice della Borsa di Shanghai termina a 4.108,57 punti
,
Finanza
05 marzo 2026 - 08.20
Shanghai porta a casa un calo dello 0,34%, con chiusura a 4.108,57 punti.
