Milano 14:08
44.239 +0,28%
Nasdaq 15-dic
25.067 0,00%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 14:08
9.702 -0,50%
Francoforte 14:08
24.146 -0,35%

Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Banks

L'Indice bancario europeo continua la giornata in aumento dello 0,76%.
