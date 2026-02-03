Milano 11:35
46.440 +0,94%
Nasdaq 2-feb
25.739 0,00%
Dow Jones 2-feb
49.408 +1,05%
Londra 11:35
10.330 -0,11%
Francoforte 11:35
24.901 +0,42%

Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Banks

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Banks
L'Indice bancario europeo continua la giornata in aumento dell'1,30%.
Condividi
```