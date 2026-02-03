Milano
11:35
46.440
+0,94%
Nasdaq
2-feb
25.739
0,00%
Dow Jones
2-feb
49.408
+1,05%
Londra
11:35
10.330
-0,11%
Francoforte
11:35
24.901
+0,42%
Martedì 3 Febbraio 2026, ore 11.52
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Banks
Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Banks
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
03 febbraio 2026 - 10.00
L'
Indice bancario europeo
continua la giornata in aumento dell'1,30%.
Condividi
Leggi anche
Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Banks
Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Banks
Eurozona: controllato progresso per l'EURO STOXX Banks
Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Banks
Titoli e Indici
Euro Stoxx Banks
+1,27%
Altre notizie
Eurozona: rialzo controllato per l'EURO STOXX Banks
Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Banks
Eurozona: piccolo passo in avanti per l'EURO STOXX Banks
Eurozona: in acquisto l'EURO STOXX Banks
Eurozona: modesta la discesa registrata dall'EURO STOXX Banks
A Eurozona corre l'EURO STOXX Banks
Guide
Conti deposito: cosa sono, come funzionano e quali sono i migliori
Un conto deposito è un rapporto bancario pensato per remunerare la liquidità che non serve nell’immediato. Il denaro viene praticamente parcheggiato su un conto separato dal conto corrente operativo...
leggi tutto