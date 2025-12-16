Milano 14:08
44.239 +0,28%
Nasdaq 15-dic
25.067 0,00%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 14:08
9.702 -0,50%
Francoforte 14:08
24.146 -0,35%

Francoforte: amplia il rialzo K+S

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: amplia il rialzo K+S
Prepotente rialzo per Kali und Salz, che mostra una salita bruciante del 4,34% sui valori precedenti.
Condividi
```