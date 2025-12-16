Milano 14:08
Francoforte: andamento negativo per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di armamenti e componenti per automobili, che presenta una flessione del 3,56%.

Lo scenario su base settimanale di Rheinmetall AG rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Rheinmetall AG, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1.503,7 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1.529,2. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1.489,8.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
