Milano 14:10
44.245 +0,29%
Nasdaq 15-dic
25.067 0,00%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 14:10
9.703 -0,50%
Francoforte 14:10
24.147 -0,34%

Francoforte: scambi al rialzo per Lufthansa

Migliori e peggiori, Trasporti
Francoforte: scambi al rialzo per Lufthansa
(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia aerea tedesca, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,28%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lufthansa evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il vettore aereo tedesco rispetto all'indice.


L'esame di breve periodo di Lufthansa classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 8,769 Euro e primo supporto individuato a 8,591. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 8,947.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```