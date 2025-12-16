Francoforte: scambi al rialzo per Lufthansa

(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia aerea tedesca
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,28%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lufthansa
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il vettore aereo tedesco
rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Lufthansa
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 8,769 Euro e primo supporto individuato a 8,591. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 8,947.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)