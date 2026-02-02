Milano 17:35
46.005 +1,05%
Nasdaq 22:00
25.739 +0,73%
Dow Jones 22:00
49.408 +1,05%
Londra 17:35
10.342 +1,15%
Francoforte 17:35
24.798 +1,05%

New York: rosso per Constellation Energy

Migliori e peggiori, In breve
New York: rosso per Constellation Energy
Pressione sul fornitore statunitense di energia pulita, che tratta con una perdita del 2,84%.
Condividi
```