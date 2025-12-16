New York: giornata depressa per IBM

(Teleborsa) - Retrocede la "Big Blue"
, con un ribasso del 2,05%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones
, evidenzia un rallentamento del trend di IBM
rispetto all'indice americano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Le implicazioni di medio periodo dell'azienda di Armonk
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 306 USD con primo supporto visto a 300,1. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 297,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)