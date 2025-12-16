Milano 17:35
New York: in calo Phillips 66

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la multinazionale americana attiva nel settore energetico, che mostra un decremento del 2,95%.

La tendenza ad una settimana di Phillips 66 è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 139,9 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 135,9. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 134,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
