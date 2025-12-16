New York: si concentrano le vendite su Diamondback Energy

produttore americano di petrolio e gas naturale

(Teleborsa) - Rosso per il, che sta segnando un calo del 3,18%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 151,3 USD. Primo supporto visto a 147,8. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 146,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)