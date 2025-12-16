Milano 17:35
43.990 -0,29%
Nasdaq 21:06
25.096 +0,12%
Dow Jones 21:06
48.106 -0,64%
Londra 17:35
9.685 -0,68%
Francoforte 17:35
24.077 -0,63%

New York: si concentrano le vendite su Diamondback Energy

(Teleborsa) - Rosso per il produttore americano di petrolio e gas naturale, che sta segnando un calo del 3,18%.

Lo scenario su base settimanale di Diamondback Energy rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Diamondback Energy. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 151,3 USD. Primo supporto visto a 147,8. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 146,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
