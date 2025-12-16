New York: si concentrano le vendite su Diamondback Energy

(Teleborsa) - Rosso per il produttore americano di petrolio e gas naturale
, che sta segnando un calo del 3,18%.
Lo scenario su base settimanale di Diamondback Energy
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Diamondback Energy
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 151,3 USD. Primo supporto visto a 147,8. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 146,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)