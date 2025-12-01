New York: scambi al rialzo per Diamondback Energy

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore americano di petrolio e gas naturale
, in guadagno del 2,60% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Diamondback Energy
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di breve periodo di Diamondback Energy
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 159,3 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 153,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 165,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)