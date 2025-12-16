Milano 14:14
44.240 +0,28%
Nasdaq 15-dic
25.067 0,00%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 14:14
9.704 -0,48%
Francoforte 14:14
24.147 -0,34%

Oro: 4.279,82 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Oro: 4.279,82 dollari alle 11:30
L'Oro vale 4.279,82 dollari l'oncia (-0,59%) alle 11:30.
Condividi
```