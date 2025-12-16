Milano 14:15
44.238 +0,27%
Nasdaq 15-dic
25.067 0,00%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 14:15
9.704 -0,49%
Francoforte 14:15
24.146 -0,35%

PALLADIUM del 15/12/2025

Finanza
PALLADIUM del 15/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 15 dicembre

Giornata decisamente positiva per il metallo prezioso che ha chiuso la seduta in rialzo a 1.576.

L'esame di breve periodo del palladio classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1.614,8 e primo supporto individuato a 1.498,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1.731,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```