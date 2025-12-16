Parigi: andamento rialzista per Accor

(Teleborsa) - Seduta positiva per il Gruppo di servizi francese
, che avanza bene del 2,10%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Accor
più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve della big delle catene alberghiere
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 48,33 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 47,54. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 49,12.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)