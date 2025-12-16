Milano 14:17
44.228 +0,25%
Nasdaq 15-dic
25.067 0,00%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 14:17
9.702 -0,51%
Francoforte 14:17
24.141 -0,37%

Piazza Affari: modesta la discesa registrata dall'indice del settore alimentare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: modesta la discesa registrata dall'indice del settore alimentare italiano
Si posiziona sotto la parità il comparto alimentare a Piazza Affari, che retrocede a 73.820,01 punti.
Condividi
```