Analisi Tecnica: indice DAX del 16/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 dicembre
Andamento annoiato per il principale indice di Francoforte, che chiude la sessione in ribasso dello 0,63%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del DAX. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 24.222, con il supporto più immediato individuato in area 24.004,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 23.931,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)